«Для меня это полный шок», Ольга Бузова готова была приехать на переговоры с захватчиком заложников в банке

Аргументы Недели → Общество 13+

23 мая 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Ольга Бузова заявила, что несмотря на полный шок, готова была приехать на переговоры с захватчиком заложников в "Альфа-банке". Напомним, террорист потребовал привезти в банк знаменитую теледиву.

«Мне от вас ничего не нужно – только правда», мужчина захватил заложников в банке из-за долгов

"Для меня сегодняшняя новость — полный шок. Я была готова приехать в любой момент на переговоры с террористом, если бы это было нужно и об этом меня бы попросили правоохранительные органы. Я уже в курсе, что этот ужас закончился. И слава богу, что никто не пострадал! Наши спецслужбы сработали идеально! Спасибо им за это", - говорит бывшая участница скандальной телестройки в своем Instagram.

Также Ольга сообщила, что очень боится неадекватных людей.