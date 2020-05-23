«Для меня это полный шок», Ольга Бузова готова была приехать на переговоры с захватчиком заложников в банке

Ольга Бузова заявила, что несмотря на полный шок, готова была приехать на переговоры с захватчиком заложников в "Альфа-банке". Напомним, террорист потребовал привезти в банк знаменитую теледиву.
"Для меня сегодняшняя новость — полный шок. Я была готова приехать в любой момент на переговоры с террористом, если бы это было нужно и об этом меня бы попросили правоохранительные органы. Я уже в курсе, что этот ужас закончился. И слава богу, что никто не пострадал! Наши спецслужбы сработали идеально! Спасибо им за это", - говорит бывшая участница скандальной телестройки в своем Instagram.
Также Ольга сообщила, что очень боится неадекватных людей.