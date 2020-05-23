Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Захватчик требует привезти в «Альфа-банк» Ольгу Бузову, один из заложников ведет трансляцию. Штурм силовиков показали в Instagram

, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

Захватчик требует привезти в «Альфа-банк» Ольгу Бузову, один из заложников ведет трансляцию. Штурм силовиков показали в Instagram

Заложник, захваченный в отделении «Альфа Банка», ведёт прямую трансляцию. Судя по всему, обстановка – спокойная. Преступник время от времени прикладывается к бутылке, ходит из угла в угол и жалуется на жизнь.

Полиция готовится к штурму, а очевидец рассказал о захвате заложников в «Альфа-банке»

Полиция готовится к штурму, а очевидец рассказал о захвате заложников в «Альфа-банке»

К зданию в центре Москвы стянуты куча силовиков, а пресс-служба банка сообщает, что преступник забаррикадировался стульями. А прямая трансляция, где прекрасно видно лицо захватчика - молодого парнишки, вообще похоже на какой-то розыгрыш. Единственное, что потребовал захватчик, это привезти в банк Ольгу Бузову.

"Цирк с конями, а не захват", - комментируют в сети происшествие. Ну и как финал - силовики штурмом ворвались в здание и захватили всех. Штурм показали  в прямом эфире Instagram. По предварительным данным, у мужчины не обнаружено взрывчатки, у него был муляж

Причина случившегося, по информации силовиков, тяжелое материальное положения и долговые обязательства захватчика.

БИ

В мире

Гемпель выразил свое мнение об отказе Украины участвовать в заседании СБ ООН по формуле Арриа

Гемпель выразил свое мнение об отказе Украины участвовать в заседании СБ ООН по формуле Арриа

Глава комитета по межнациональным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель выразил мнение об отказе представителей Украины участвовать в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью