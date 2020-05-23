Захватчик требует привезти в «Альфа-банк» Ольгу Бузову, один из заложников ведет трансляцию. Штурм силовиков показали в Instagram

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23 мая 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

Заложник, захваченный в отделении «Альфа Банка», ведёт прямую трансляцию. Судя по всему, обстановка – спокойная. Преступник время от времени прикладывается к бутылке, ходит из угла в угол и жалуется на жизнь.

Полиция готовится к штурму, а очевидец рассказал о захвате заложников в «Альфа-банке»

К зданию в центре Москвы стянуты куча силовиков, а пресс-служба банка сообщает, что преступник забаррикадировался стульями. А прямая трансляция, где прекрасно видно лицо захватчика - молодого парнишки, вообще похоже на какой-то розыгрыш. Единственное, что потребовал захватчик, это привезти в банк Ольгу Бузову.

"Цирк с конями, а не захват", - комментируют в сети происшествие. Ну и как финал - силовики штурмом ворвались в здание и захватили всех. Штурм показали в прямом эфире Instagram. По предварительным данным, у мужчины не обнаружено взрывчатки, у него был муляж

Причина случившегося, по информации силовиков, тяжелое материальное положения и долговые обязательства захватчика.