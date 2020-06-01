Владимир Кузьмин заявил, что его артисты «не голодают»

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1 июня 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Фото:Владимир Кузьмин, Svetlana Mal'tseva/Russian Look/ globallookpress.com

Известный российский музыкант Владимир Кузьмин раскритиковал артистов, которые обратились за финансовой помощью. Исполнитель призвал коллег не жаловаться на нехватку денег из-за коронавирусной пандемии.

Кузьмин считает, что эти деньги лучше направить медикам, которые «работают сутками за копейки, умирают в своих скафандрах», а артисты со всем справятся сами.

«Мои музыканты хорошо зарабатывают, нормально себя чувствуют, не голодают. Среди коллег тоже нет тех, кто финансово страдает. Друзья — достаточно состоятельные, могут позаботиться не только о себе», - отметил он.

Ранее Кузьмин рассказал, что уже десять дней сидит на травяной диете и почти ничего не ест.