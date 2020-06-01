Владимир Кузьмин заявил, что его артисты «не голодают»

Известный российский музыкант Владимир Кузьмин раскритиковал артистов, которые обратились за финансовой помощью. Исполнитель призвал коллег не жаловаться на нехватку денег из-за коронавирусной пандемии.
Кузьмин считает, что эти деньги лучше направить медикам, которые «работают сутками за копейки, умирают в своих скафандрах», а артисты со всем справятся сами.
«Мои музыканты хорошо зарабатывают, нормально себя чувствуют, не голодают. Среди коллег тоже нет тех, кто финансово страдает. Друзья — достаточно состоятельные, могут позаботиться не только о себе», - отметил он.
Ранее Кузьмин рассказал, что уже десять дней сидит на травяной диете и почти ничего не ест.