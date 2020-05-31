Юрий Лоза сравнил пандемию коронавируса с Великой депрессией 30 годов прошлого столетия

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31 мая 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Вечерняя Москва»

Юрий Лоза, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Популярный певец Юрий Лоза считает, что при пандемии финансовое состояние ухудшилось даже у самых именитых селебрити. Он сравнил нынешнюю ситуацию с Великой депрессией, которая нахлынула на США.

"Тогда все пошли разгружать вагоны, несмотря на статус и звездность. Какая разница, кто ты — звезда или нет. Точно так же и сейчас, если наши артисты окажутся в финансовой западне, то активно пойдут разгружать вагоны. Все мы — люди, которым будет нечего есть, — пойдем работать кем угодно", уверен Лоза.

Великая депрессия — мировой экономический кризис, начавшийся в октябре 1929 года с биржевого краха в США и продолжавшийся до 1939 года.

Ранее Юрий Лоза поделился, как живет и не жалуется на бедность.

Также стало известно, что пандемия коронавируса вынудила экс-солиста группы «Отпетые мошенники» Игоря Богомазова работать таксистом.