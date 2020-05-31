Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Шура опубликовал натуральное фото Наташи Королёвой

, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

Шура опубликовал натуральное фото Наташи Королёвой
Державин, Королёва, Шура, фото из соцсети

Певица Наташа Королёва сфотографировалась в компании певцы Шуры и музыканта Андрея Державина, а фото выложил в Инстаграм Александр Медведев. После этого снимка, на котором 47-летняя Королёва без фотошопа, пользователи сети перестали обсуждать её мужа Сергея Глушко, перекинулись на Наташу.

Мнения фолловеров разделились. Кто-то удивлен, как она выглядит без прикрас: "Солоха", "Распухла на карантине", "Скоро полтинник, а всё молодится" и даже пишут, что Королёву не узнать. Но настоящие поклонники артистки считают: "Все в хорошей форме. Веселые и выглядят отлично. К чему всем надо придраться? Очень классно выглядят. А Наташе так вообще нет вопросов. Всегда отлично выглядит", "Наташа СУПЕР".

Артисты встретились на программе Первого канала "Сегодня вечером".  Хейтеры считают, что Шура буквально подставил Королёву.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Shura Medvedev (@shuramedvedev)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Shura Medvedev (@shuramedvedev)

ИЧ

В мире

Депутат Рады Королевская заявила, что спасти промышленность Украины может возвращение на российский рынок

Депутат Рады Королевская заявила, что спасти промышленность Украины может возвращение на российский рынок

Депутат Рады Наталия Королевская заявила, что спасти промышленность Украины может возвращение на рынок России. "Своей программой спасения экономики правительство только подтвердило, что не способно спасти ни промышленность, ни экономику".

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью