Шура опубликовал натуральное фото Наташи Королёвой

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

31 мая 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

Державин, Королёва, Шура, фото из соцсети

Певица Наташа Королёва сфотографировалась в компании певцы Шуры и музыканта Андрея Державина, а фото выложил в Инстаграм Александр Медведев. После этого снимка, на котором 47-летняя Королёва без фотошопа, пользователи сети перестали обсуждать её мужа Сергея Глушко, перекинулись на Наташу.

Мнения фолловеров разделились. Кто-то удивлен, как она выглядит без прикрас: "Солоха", "Распухла на карантине", "Скоро полтинник, а всё молодится" и даже пишут, что Королёву не узнать. Но настоящие поклонники артистки считают: "Все в хорошей форме. Веселые и выглядят отлично. К чему всем надо придраться? Очень классно выглядят. А Наташе так вообще нет вопросов. Всегда отлично выглядит", "Наташа СУПЕР".

Артисты встретились на программе Первого канала "Сегодня вечером". Хейтеры считают, что Шура буквально подставил Королёву.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shura Medvedev (@shuramedvedev) 29 Май 2020 в 4:18 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shura Medvedev (@shuramedvedev) 27 Май 2020 в 8:36 PDT