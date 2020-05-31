Королёва рассказала, какая про них с мужем-стриптизёром появилась шутка

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31 мая 2020, 09:16 [ «Аргументы Недели» ]

Наташа Королева и Сергей Глушко, фото из соцсети

Наташа Королёва рассказала, какая про них с мужем Сергеем Глушко, стриптизёром Тарзаном, появилась шутка. В сети обсуждают якобы жалобу Сергея Глушко на бедственное положение артистов в период распространения коронавируса, когда все люди, и артисты в том числе, сидят на самоизоляции.

Королёва узнала, что придумали такую шутку: "если Наташа такая дорогая женщина, а Серёжа не может её прокормить, им нечего есть, пусть возвращает Игорю". Игорь Николаев - музыкант, композитор и исполнитель, первые муж Наташи Королёвой.

Артистка уверяет, что её муж Сергей Глушко не говорил о бедности, а эти слова ему приписали. Сам стриптизёр также объяснил, что он дал интервью одной из журналисток, а она выдала свою версию его слов.

Продюсер Иосиф Пригожин, которому передали лапшу в качестве помощи, тоже уверяет, что его заявление о положении артистов в период пандемии коронавируса переврали.