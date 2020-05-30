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Жена Тарасова Костенко показала фото и видео своих маленьких дочек

, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]

Жена Тарасова Костенко показала фото и видео своих маленьких дочек
Дмитрий Тарасов с женой, vk.com/nastusha_kostenko

Жена футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко осталась одна с двумя маленькими дочками. Супруг красавицы-молодой мамы уехал на сборы. Сначала Анастасия заволновалась, как она будет управлять с малышками.

Но быстро привыкла и спокойно все успевает. Анастасия радуется, как старшая дочка помогает ей, играет с маленькой трехмесячной Милашей.

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Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94)

И поделилась в соцсети видео и фото своих дочурок. «Вот и пролетела незаметно неделя со дня отъезда моего любимого мужа! Да, Дима на сборах, а мы с дочками в домашних заботах-хлопотах! Конечно же скучаем и волнуемся о нашем папе, его успехах и здоровье! Верим, что все у него будет хорошо, он у нас – боец!» — написала Анастасия Костенко.

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Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94)

ИЧ

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