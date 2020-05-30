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Винокур показал снимок себя с Лаймой Вайкуле в детстве

, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

Винокур показал снимок себя с Лаймой Вайкуле в детстве
фото: Владимир Винокур и Лайма Вайкуле, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Народный артист РСФСР Владимир Винокур поделился с поклонниками совместной фотографией с известной певицей Лаймой Вайкуле. Подписчики удивились, что знаменитости дружат с самого детства.

«Мы дружим с Лаймой много лет! У нас даже день рождения в один день! А слева фото в Юрмале «несколько» лет назад! Встретил на пляже девушку, с тех пор не расстаемся! Лайма не изменилась, я чуть повзрослел!» - подписал аккуратно собранный коллаж артист.

На одном из снимков изображены два маленьких ребенка - мальчик и девочка, которые держатся за руки.

Однако пользователи напомнили Винокуру, что ранее он рассказывал о знакомстве с Вайкуле в варьете «Юрас Перле» в Юрмале во время его гастролей. В комментариях они несколько раз переспросили кумира об этом: «Как так? Вы знакомы с детских лет? Мир действительно так тесен?»

Ранее Лайма Вайкуле и Алла Пугачева выложили в Сеть юмористический ролик, который покорил поклонников. 

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Публикация от Владимир Винокур (@vladimir_vinokur)

БА

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