Видео: Вайкуле и Пугачева покорили фанатов отличным чувством юмора

Телеведущий и юморист Максим Галкин поделился шуточным роликом, в котором певица Лайма Вайкуле и его супруга Алла Пугачёва передают всем "горячий" привет из Юрмалы. Поклонники оценили искренний и простой юмор знаменитостей.

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На видео Лайма Вайкуле, сидя рядом с Примадонной, начинает передавать всем привет. На вопрос знаменитости, кто снимает, Алла Пугачёва называет мужа в шутку "гонцом", отметив, что "юмор ниже пояса сейчас модный", а мы "модные".

Позже Примадонна говорит: "Привет в Израиль! Хайем, мы отдыхаем!".

Максим Галкин с возмущением поинтересовался, а кто это. На что Лайма Вайкуле ответила: "хахель, а по - европейски поклонник". После этого супруг Примадонны успокоился и продолжил снимать очаровательных "звёздных" подруг.

"Суперские дамочки! Юморные, клевые", - отметили пользователи.