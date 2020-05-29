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29 мая 2020, 21:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

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Певица Наталия Гулькина потратила миллион рублей на лечение любимого кота от коронавируса. Как объяснила артистка, ее 3-летний тайский кот Мейсон заразился коронавирусом от другого кота, которого она подобрала на улице. Она отметила, что это не тот вирус, который сейчас атакует людей во всем мире.

Оказывается, кошачий коронавирус существует много-много лет, и он никакого отношения к людям не имеет. Человек и кошка не могут заразиться этим вирусом друг от друга. Это два разных вируса, хотя и имеют одно название.

По словам Наталии, они с дочерью заметили, что у кота свис живот, позвоночник стал прогибаться, ноги стали расползаться в разные стороны.

Певица начала лечить домашнего любимца. Нашли экспериментальное лекарство, его присылают из Гонконга. "У меня, наверное, самый дорогой кот в мире, за три месяца лечения заплатила миллион рублей", - поделилась певица.

Гулькина благодарна своим поклонникам, которые помогли ей деньгами. Кот уже почти выздоровел.