Еще четыре женщины подали в суд на продюсера Харви Вайнштейна

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29 мая 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: New York Daily News

Харви Вайнштейн, Lev Radin/Keystone Press Agency

Еще четыре женщины обвинили американского кинопродюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании. Соответствующий судебный иск был подан ими в минувший четверг, 28 мая, в верховный суд в Нью-Йорке.

Подчеркивается, что женщинам, имена которых не называются, сейчас 70, 43, 38 и 35 лет. Они требуют со стороны Харви Вайнштейна компенсацию.

Подчеркивается, что один из случаев изнасилования, упомянутый в иске, произошел в 1994 году. Продюсер якобы заманил в свой гостиничный номер 17-летнюю девушку, а затем пригрозил ей серьезными неудачами в кинокарьере и заявил, что нанесет физический вред членам ее семьи.

Напомним, в марте верховный суд штата Нью-Йорк приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы.