Бари Алибасов-младший ответил на обвинения жены в том, что он не помогает их общей дочери

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29 мая 2020, 11:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Бари Алибасов-младший, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сын продюсера группы "На-На" Бари Алибасова в рамках разговора с журналистами опроверг обвинения своей супруги в том, что якобы он материально не помогает их общей дочери по имени Амелия.

Виолетта Гришина не так давно подала на развод с Бари Алибасовым-младшим. Она хочет, чтобы мужчина, когда суд расторгнет их брак, выплачивал алименты.

Сын продюсера в разговоре с teleprogramma.pro уточнил, что только за последний месяц перевел своей супруге 150 тысяч рублей на карту. "Но ей все мало. Она привыкла к женихам, которые ей по миллиону в месяц дают", – заключил Бари Алибасов-младший.