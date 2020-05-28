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Куклачев: «Пусть те звезды, что жалуются на отсутствие заработка, срежут свой жир»

, 19:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник.Ru

Куклачев: «Пусть те звезды, что жалуются на отсутствие заработка, срежут свой жир»
Юрий Куклачев. Фото: соцсети

Известный дрессировщик Юрий Куклачев не смог остаться в стороне и прокомментировал скандальные заявления некоторых знаменитостей о том, что артисты в период эпидемии коронавируса сидят без денег.

Куклачев заявил, что многие отечественные звезды привыкли «хапать миллионы» и не задумываться о том, что многим россиянам даже нечего есть. «А на то, что артисты жалуются, вы не обращайте внимания! Пусть лучше заканчивают петь под фонограмму! А то берут огромные деньги за свои выступления, а сами мозги людям пудрят!» - сказал он.

Дрессировщик также прокомментировал доплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. По его словам, на такие деньги невозможно прокормить детей.

АБ

Общество

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