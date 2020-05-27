Актриса Анна Уколова призналась, что появилась на свет практически мертвой

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27 мая 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Анна Уколова, Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актриса Анна Уколова в рамках беседы с журналистом призналась, что появилась на свет мертвой. По словам 42-летней артистки, ей удалось выжить буквально чудом – ее смогли "откачать" врачи.

Уколова, которая сыграла запоминающиеся роли в картинах "Географ глобус пропил", "Левиафан" и многих других, сообщила, что при родах запуталась в пуповине матери. К счастью, ее отец в то время был начальником колхоза – он подключил все свои связи, чтобы незамедлительно доставить на вертолете в больницу донорскую кровь для ребенка.

Анна подчеркнула, что в тот момент счет шел на секунды.