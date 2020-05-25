Источник: актриса Дарья Мороз заразилась COVID-19

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25 мая 2020, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]

актриса Дарья Мороз, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В понедельник, 25 мая, в сети появилась информация о том, что знаменитая российская актриса, бывшая жена режиссера Константина Богомолова Дарья Мороз заразилась коронавирусом нового типа.

Соответствующую информацию предоставил сегодня Telegram-канал Mash, который сослался на собственный осведомленный источник. Утверждается, что о положительном тесте на COVID-19 Дарье Мороз стало известно еще 22 мая.

Ранее сообщалось, что по состоянию здоровья актриса не смогла принять участие в финале телешоу "Танцы со звездами", который состоялся 24 мая. Коронавирусную инфекцию диагностировали еще у одной участницы проекта – актрисы Алены Бабенко.