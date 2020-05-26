Николай Добрынин рассказал о минусе съемок в сериале «Сваты»

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26 мая 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 дней

фото:Николай Добрынин, Ekaterina Tsvetkova/globallookpress.com

Заслуженный артист России Николай Добрынин рассказал о съемках в сериале «Сваты». По его словам, он не ожидал, что выйдет целых семь сезонов, а «проходная роль Митяя» так разрастется.

«Сейчас его показывают в очередной раз. У меня дочь подсела, я говорю: «Нина, все, заканчивай» … У моего Митяя была проходная короткая роль, но она разрослась. Ко мне многие так и обращаются: «Э, Митяй!» - признался актер.

Добрынин отметил, что, несмотря на съемки во многих художественных фильмах, всенародную любовь и славу ему принесла роль «алкоголика-неудачника». Артист добавил, что «Митяй» сильно понравился зрителям, а он на 10 лет стал заложником этого образа.

«Это обидно», - высказал он. Добрынин считает, что режиссеры до сих пор видят его в этом амплуа.

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