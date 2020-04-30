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«Женечка Ковалева» из «Сватов» показала откровенный образ в пиджаке без бюстгальтера

, 15:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

«Женечка Ковалева» из «Сватов» показала откровенный образ в пиджаке без бюстгальтера
Фото: Анна Кошмал, Instagram

Актриса Анна Кошмал, более известная по роли Жени Ковалевой в сериале «Сваты», поделилась с поклонниками фото  в брючном костюме. Подписчики сразу обратили внимание на стройную фигуру начинающей звезды.

На фотографии Анна Кошмал предстала в черном брючном костюме-двойке. При этом девушка добавила пикантности в снимок, надев пиджак на голое тело.

Одна из фанаток не сдержалась и задала актрисе личный вопрос: «Почему большинство красивых и известных девушек со временем оголяются?» На что Анна без стеснения ответила: «Потому что в эстетических фото нет ничего постыдного. Человеческое тело прекрасно».

Однако другие пользователи осыпали девушку комплиментами: «Вы просто прекрасно выглядите», «Женечка выросла», «Очень красивая фотография».

Ранее  оперная певица Анна Нетребко показала фото без маникюра и укладки после месячного карантина. 

 
 
 
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Публикация от Anna Koshmal (@smorkovkina)29 Апр 2020 в 3:43 PDT

БА
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