«Женечка Ковалева» из «Сватов» показала откровенный образ в пиджаке без бюстгальтера

Актриса Анна Кошмал, более известная по роли Жени Ковалевой в сериале «Сваты», поделилась с поклонниками фото в брючном костюме. Подписчики сразу обратили внимание на стройную фигуру начинающей звезды.
На фотографии Анна Кошмал предстала в черном брючном костюме-двойке. При этом девушка добавила пикантности в снимок, надев пиджак на голое тело.
Одна из фанаток не сдержалась и задала актрисе личный вопрос: «Почему большинство красивых и известных девушек со временем оголяются?» На что Анна без стеснения ответила: «Потому что в эстетических фото нет ничего постыдного. Человеческое тело прекрасно».
Однако другие пользователи осыпали девушку комплиментами: «Вы просто прекрасно выглядите», «Женечка выросла», «Очень красивая фотография».
Ранее оперная певица Анна Нетребко показала фото без маникюра и укладки после месячного карантина.
Посмотреть эту публикацию в Instagram