Родион Газманов опубликовал снимки с моделями в своей квартире: «Моя самоизоляция»

Сын певца Олега Газманова Родион поделился с поклонниками фотографиями, как проходит его режим самоизоляции. Стоит отметить, что наследник не скучает в одиночестве в период пандемии.
На опубликованных Родионом снимках он изображен в компании четырех девушек в нижнем белье. Кроме того, на столе можно заметить фрукты, свечи и бутылку вина. «На удаленке. Моя самоизоляция», - иронично подписал артист фото.
При этом привыкшие к холостяцкому образу жизни кумира пользователи были удивлены, но не растерялись, и предложили Родиону выбрать наконец-то невесту: «Родион, удалось выбрать невесту?»
Некоторые предположили, что артист снимает новый клип.
Ранее Максим Фадеев показал видео, где Пригожин поет с длинными волосами.
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