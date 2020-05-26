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Родион Газманов опубликовал снимки с моделями в своей квартире: «Моя самоизоляция»

, 13:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Родион Газманов опубликовал снимки с моделями в своей квартире: «Моя самоизоляция»
фото:Родион Газманов, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Сын певца Олега Газманова Родион поделился с поклонниками фотографиями, как проходит его режим самоизоляции. Стоит отметить, что наследник не скучает в одиночестве в период пандемии.

На опубликованных Родионом снимках он изображен в компании четырех девушек в нижнем белье. Кроме того, на столе можно заметить фрукты, свечи и бутылку вина. «На удаленке. Моя самоизоляция», - иронично подписал артист фото.

При этом привыкшие к холостяцкому образу жизни кумира пользователи были удивлены, но не растерялись, и предложили Родиону выбрать наконец-то невесту: «Родион, удалось выбрать невесту?»

Некоторые предположили, что артист снимает новый клип.

Ранее Максим Фадеев показал видео, где Пригожин поет с длинными волосами. 

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Публикация от Rodion Gazmanov (@rodder13)

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