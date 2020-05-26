Эмин Агаларов вместе с бывшей женой-моделью воспитывает маленькую дочь и готовится к новым отношениям

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26 мая 2020, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]

Эмин Агаларов, фото: vk.com/eminofficial

Певец и предприниматель Эмин Агаларов вместе с бывшей женой-моделью Аленой Гавриловой воспитывает их маленькую дочь. По признанию артиста, малышей в такой возрасте «особенно хочется тискать». Артист мечтает, что у него будут еще дети.

Афина - четвертый ребенок Агаларова, девочке скоро исполнится полтора года. Двое сыновей у Эмина от первого брака. Он развелся с Лейлой Алиевой. С 10-летними мальчиками общается постоянно. И считает своим третьим ребенком девочку, которую удочерила Лейла, Амину.

Совсем недавно Эмин Агаларов объявил о расставании с Аленой Гавриловой. Певец поблагодарил женщину за прожитое вместе время. Алена не стала комментировать развод. По ее признанию, она огорчена, тем более, что это произошло в день рождения ее мамы.

Агаларов выкладывает в соцсети фото с маленькой дочкой и ее мамой. Эмин поделился, что 15 детей, как у израильтян, у него не будет, но ещё трёх-четырех малышей он готов родить и растить.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от eminofficial (@eminofficial) 23 Май 2020 в 6:06 PDT

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