Пугачёва одна из первых поздравила старшую дочь с днём рождения. Орбакайте исполнилось 49 лет

Алла Пугачёва одна из первых поздравила свою старшую дочь Кристину Орбакайте с днём рождения. Певице Кристине Орбакайте 25 мая исполнилось 49 лет. Примадонна написала довольно сдержанное поздравление дочери, которую она считает самой лучшей в мире певицей: "С днём рождения, доченька!".
Супруг Аллы Борисовны, папа их двойняшек Гарри и Лизы Максим Галкин пожелал Кристине: "Будь счастлива, красотка!" и похвалил ее новую песню.
Кристина получила много-много поздравлений. "Помню про твой день, конечно, сердцем с тобой, и обязательно сегодня выпьем за тебя! Будь счастлива", — поздравил Орбакайте музыкант Игорь Николаев.
Надо сказать, что май - особенный месяц для Кристины Орбакайте. В мае дни рождения не только у нее, но у ее сыновей Никиты Преснякова и Дэни Байсарова.
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