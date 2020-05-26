Пугачёва одна из первых поздравила старшую дочь с днём рождения. Орбакайте исполнилось 49 лет

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26 мая 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]

Кристина Орбакайте, фото: vk.com/kristinaorbakaite

Алла Пугачёва одна из первых поздравила свою старшую дочь Кристину Орбакайте с днём рождения. Певице Кристине Орбакайте 25 мая исполнилось 49 лет. Примадонна написала довольно сдержанное поздравление дочери, которую она считает самой лучшей в мире певицей: "С днём рождения, доченька!".

Супруг Аллы Борисовны, папа их двойняшек Гарри и Лизы Максим Галкин пожелал Кристине: "Будь счастлива, красотка!" и похвалил ее новую песню.

Кристина получила много-много поздравлений. "Помню про твой день, конечно, сердцем с тобой, и обязательно сегодня выпьем за тебя! Будь счастлива", — поздравил Орбакайте музыкант Игорь Николаев.

Надо сказать, что май - особенный месяц для Кристины Орбакайте. В мае дни рождения не только у нее, но у ее сыновей Никиты Преснякова и Дэни Байсарова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 20 Май 2020 в 11:00 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 9 Май 2020 в 9:23 PDT

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