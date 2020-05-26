Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Пугачёва одна из первых поздравила старшую дочь с днём рождения. Орбакайте исполнилось 49 лет

Пугачёва сдержанно поздравила Обракайте с днём рождения

, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]

Пугачёва одна из первых поздравила старшую дочь с днём рождения. Орбакайте исполнилось 49 лет
Кристина Орбакайте, фото: vk.com/kristinaorbakaite

Алла Пугачёва одна из первых поздравила свою старшую дочь Кристину Орбакайте с днём рождения. Певице Кристине Орбакайте 25 мая исполнилось 49 лет. Примадонна написала довольно сдержанное поздравление дочери, которую она считает самой лучшей в мире певицей: "С днём рождения, доченька!".

Супруг Аллы Борисовны, папа их двойняшек Гарри и Лизы Максим Галкин пожелал Кристине: "Будь счастлива, красотка!" и похвалил ее новую песню.

Кристина получила много-много поздравлений. "Помню про твой день, конечно, сердцем с тобой, и обязательно сегодня выпьем за тебя! Будь счастлива", — поздравил Орбакайте музыкант Игорь Николаев.

Надо сказать, что май - особенный месяц для Кристины Орбакайте. В мае дни рождения не только у нее, но у ее сыновей Никиты Преснякова и Дэни Байсарова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Беременная супруга Овечкина Настасия опубликовала фото, которым любуются пользователи сети

ИЧ

В мире

Экс-депутат Рады предложил объявить войну России и попытаться захватить Кубань

Экс-депутат Рады предложил объявить войну России и попытаться захватить Кубань

Украина должна объявить войну Российской Федерации и попытаться захватить Кубань. С соответствующей инициативой выступил бывший депутат Верховной Рады Игорь Кривецкий, пишут отечественные интернет-СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью