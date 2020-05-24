Беременная супруга Овечкина Настасия опубликовала фото, которым любуются пользователи сети

Беременная супруга хоккеиста Александра Овечкина Настасия опубликовала фото, которым любуются пользователи сети. Овечкины ждут второго ребенка. Дочь актрисы Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского модель и настоящая красавица.
После рождения первенца 18.08.2018 Настя быстро восстановила фигуру. А сейчас она носит под сердцем второго ребенка. Фолловеры пишут ей: "Настя вы прекрасны в любом положении", "Какая красивая...магия в этом фото, не оторваться", "Красавица, идеальная грация". После свадьбы Шубская взяла фамилию мужа и рассказала, что ее имя Настасия. Супруга Овечкина выложила в сеть фото странички своего паспорта, где написано: Овечкина Настасия Кирилловна.
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