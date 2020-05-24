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Беременная супруга Овечкина Настасия опубликовала фото, которым любуются пользователи сети

, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]

Беременная супруга Овечкина Настасия опубликовала фото, которым любуются пользователи сети
Н. Овечкина, фото из соцсети vk.com

Беременная супруга хоккеиста Александра Овечкина Настасия опубликовала фото, которым любуются пользователи сети. Овечкины ждут второго ребенка. Дочь актрисы Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского модель и настоящая красавица.

После рождения первенца 18.08.2018 Настя быстро восстановила фигуру. А сейчас она носит под сердцем второго ребенка. Фолловеры пишут ей: "Настя вы прекрасны в любом положении", "Какая красивая...магия в этом фото, не оторваться", "Красавица, идеальная грация". После свадьбы Шубская взяла фамилию мужа и рассказала, что ее имя Настасия. Супруга Овечкина выложила в сеть фото странички своего паспорта, где написано: Овечкина Настасия Кирилловна.

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Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

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