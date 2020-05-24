Названы победители шоу «Танцы со звездами»

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24 мая 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]

Инна Свечникова и Иван Стебунов, фото из соцсети

Жюри в составе Николая Цискаридзе, Дарья Златопольской, Егора Дружинина, Игоря Рудника и телезрители выбрали пару - победителя телевизионного проекта 11-го сезона «Танцы со звездами». Победителями объявлены актер Иван Стебунов и профессиональный танцор и хореограф Инна Свечникова.

В финале шоу на танцевальный паркет вышли пять пар, хотя должны были шесть. Одна из участниц Дарья Мороз заболела, поэтому они с партнером актрисы Святославом Герасимовым в финале не танцевали. По результатам зрительского голосования проект покинули актриса, многодетная мама Мария Порошина – профессиональный танцор Евгений Раев, актер Андрей Чернышов – Анна Мельникова.

Поклонникам пары Стебунов - Свечникова особенно понравился в их исполнении танец, который сочетал в себе фьюжн жанров — пасодобль и вальс - под саундтрек из сериала «Игра престолов».

Напомним, заболела и прервала участие в этом шоу актриса Алена Бабенко.