Актрисе Алене Бабенко пришлось прервать участие в танцевальном шоу из-за заражения коронавирусом

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24 мая 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

Алена Бабенко, фото: Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Актриса театра и кино Алена Бабенко заразилась коронавирусной инфекции. Почувствовав симптомы заболевания, заслуженная артистка России Алена Бабенко прекратила участие в популярном телевезионном танцевальном шоу.

Среди симптомов у нее были повышенная температура и сильная слабость. Артистка отказалась от участия в шоу "Танцы со звездами" и самоизолировалась. Бабенко приняла решение лечиться под наблюдением медиков. Женщина госпитализирована находится в больнице.

По словам Алены, она сейчас чувствует себя хорошо, выздоравливает. Актриса поделилась, что в стационаре, где она проходит лечение, обеспечена прекрасные условия для пациентов и хорошее питание.

Ведущие шоу "Модный приговор" Бабкина и Васильев болели коронавирусом. А у певицы - и сын.