Андрей Разин рассказал о состоянии Бориса Моисеева

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал о том, как чувствует себя перенесший ранее инсульт Борис Моисеев. Борис Михайлович уже как год не появляется на публике. По словам Разина, состояние его ухудшается.
"В последний раз мы были с ним вместе на съемках у Малахова где-то год назад, он тогда еще мог вполне сносно общаться. На данный момент не может", - сообщил продюсер. Борис Моисеев с трудом узнает близких людей и плохо говорит, многого не помнит. Разин считает, что Моисееву не стоит посещать массовые мероприятия, ток-шоу, поскольку должен запомниться людям в расцвете сил.
В марте популярному артисту Борису Моисееву исполнилось 66 лет.