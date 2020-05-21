Андрей Разин рассказал о состоянии Бориса Моисеева

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21 мая 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Фото: инстаграм Бориса Моисеева

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал о том, как чувствует себя перенесший ранее инсульт Борис Моисеев. Борис Михайлович уже как год не появляется на публике. По словам Разина, состояние его ухудшается.

"В последний раз мы были с ним вместе на съемках у Малахова где-то год назад, он тогда еще мог вполне сносно общаться. На данный момент не может", - сообщил продюсер. Борис Моисеев с трудом узнает близких людей и плохо говорит, многого не помнит. Разин считает, что Моисееву не стоит посещать массовые мероприятия, ток-шоу, поскольку должен запомниться людям в расцвете сил.

В марте популярному артисту Борису Моисееву исполнилось 66 лет.