Актриса Зоя Бербер поделилась, какая она строгая мама

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21 мая 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Тeleprogramma.pro

Зоя Бербер, фото: vk.com/zberber

Актриса, звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер - мама девочки. Дочке актрисы Наде четыре года.

По признанию Бербер, она строгая в вопросах воспитания ребенка мама, но строга она и к себе.

По словам актрисы, выбирая обучающие занятия для Нади, она отталкивается от пожеланий дочери. Зоя считает, что у нее нет права принимать такие решения единолично, без учета мнения Нади. Зоя Бербер считает, что у ее ребенка должно быть детство. Она уже думает, во сколько лет отдавать Надю в школу и предполагает: «Не раньше семи».

Дочь актрисы уже снимается в кино. Малышка, несмотря на возраст, подходит к съемкам серьезно, а не как к игре. По оценке Бербер, её малышка старается, ребенка увлекает съемочный процесс.

Зоя убеждена, что нельзя ребенка заставлять что-то делать, она сама никогда не станет заставлять дочь заниматься тем, что ей не нравится.