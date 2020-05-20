Максим Галкин показал в сети видео с Аллой Пугачевой в молодежном образе

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

20 мая 2020, 21:20 [ «Аргументы Недели» ]

Алла Пугачева. Фото: Instagram alla_orfey

Максим Галкин опубликовал в Instagram новое видео со своей супругой Аллой Пугачевой. Юморист запечатлел свою жену в молодежном образе.

В ролике Пугачева, надев узкие светло-голубые брюки, прогуливается по территории вокруг собственного особняка в деревне Грязь. Галкин наложил на ролик музыку из фильма «Красотка».

«Хороша!», - подписал публикацию артист.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Примадонна российской эстрады.

«Комсомолка, умница и просто красавица», - написал пользователь Igorek_art69hl.

«Примадонна! Моя любовь на все времена. Дай бог ей здоровья», - поддерживает Imankatasheva.

«Алла Борисовна потрясающая женщина. Не устаю восхищаться», - добавляет Dolotushka.

Ранее сообщалось: Екатерина Вилкова показала в сети фото с повзрослевшей дочкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Хороша! ❤️ #алла Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 20 Май 2020 в 7:20 PDT