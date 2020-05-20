Максим Галкин показал в сети видео с Аллой Пугачевой в молодежном образе

Максим Галкин опубликовал в Instagram новое видео со своей супругой Аллой Пугачевой. Юморист запечатлел свою жену в молодежном образе.
В ролике Пугачева, надев узкие светло-голубые брюки, прогуливается по территории вокруг собственного особняка в деревне Грязь. Галкин наложил на ролик музыку из фильма «Красотка».
«Хороша!», - подписал публикацию артист.
Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Примадонна российской эстрады.
«Комсомолка, умница и просто красавица», - написал пользователь Igorek_art69hl.
«Примадонна! Моя любовь на все времена. Дай бог ей здоровья», - поддерживает Imankatasheva.
«Алла Борисовна потрясающая женщина. Не устаю восхищаться», - добавляет Dolotushka.
Ранее сообщалось: Екатерина Вилкова показала в сети фото с повзрослевшей дочкой.
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