Екатерина Вилкова показала в сети фото с повзрослевшей дочкой

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20 мая 2020, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

Екатерина Вилкова с дочкой Павлой. Фото: Instagram oldkavilochka

Екатерина Вилкова воспитывает двоих детей от актера Ильи Любимова. Недавно артистка продемонстрировала подписчикам, как повзрослела их старшая дочь.

Актриса выставила в своем Instagram трогательный черно-белый снимок с Павлой. Девочке всего 8 лет, но малышка уже не уступает по красоте своей звездной маме.

«Моя взрослая дочь», - подписала Вилкова.

Фолловеры в комментариях оставили много комплиментов Екатерине и ее наследнице.

«Катюша, какие красивые у вас с Илюшкой выросли дети!!! Я помню Павлу в год - она была таким забавным колобочком! А сейчас - под стать маме-красавице!»,- написала пользователь Svetlana.orlova.92.

«Очень красивая девочка»,- поддерживает Daria22danil.

«Когда-нибудь она тоже сыграет гениальную роль, как вы»,- уверен Valeriisokolov37.

«Гармонично отображаются мама и папа в этой маленькой красотке»,- отметила Aleksandra.aaaleksandrovnaaa.

Ранее сообщалось: Сергей Лазарев поздравил Леру Кудрявцеву с днем рождения и показал их совместные фотографии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ❤️❤️❤️....#моявзрослаядочь ???????????? Публикация от Ekaterina Vilkova (@oldkavilochka) 18 Май 2020 в 5:10 PDT