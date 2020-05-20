Екатерина Вилкова показала в сети фото с повзрослевшей дочкой

Екатерина Вилкова воспитывает двоих детей от актера Ильи Любимова. Недавно артистка продемонстрировала подписчикам, как повзрослела их старшая дочь.
Актриса выставила в своем Instagram трогательный черно-белый снимок с Павлой. Девочке всего 8 лет, но малышка уже не уступает по красоте своей звездной маме.
«Моя взрослая дочь», - подписала Вилкова.
Фолловеры в комментариях оставили много комплиментов Екатерине и ее наследнице.
«Катюша, какие красивые у вас с Илюшкой выросли дети!!! Я помню Павлу в год - она была таким забавным колобочком! А сейчас - под стать маме-красавице!»,- написала пользователь Svetlana.orlova.92.
«Очень красивая девочка»,- поддерживает Daria22danil.
«Когда-нибудь она тоже сыграет гениальную роль, как вы»,- уверен Valeriisokolov37.
«Гармонично отображаются мама и папа в этой маленькой красотке»,- отметила Aleksandra.aaaleksandrovnaaa.
Ранее сообщалось: Сергей Лазарев поздравил Леру Кудрявцеву с днем рождения и показал их совместные фотографии.
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