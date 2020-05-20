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Сергей Лазарев поздравил Леру Кудрявцеву с днем рождения и показал их совместные фотографии

, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Лазарев поздравил Леру Кудрявцеву с днем рождения и показал их совместные фотографии
Сергей Лазарев. Фото: Instagram lazarevsergey

Лере Кудрявцевой 19 мая исполнилось 49 лет. Сергей Лазарев не остался в стороне и трогательно поздравил телеведущую.

Певец в своем Instagram сделал подборку их совместных фото. Лазарев отметил, что между ними уже больше, чем дружба и любовь, а в их отношениях давно царят невероятное понимание, трепетное отношение и поддержка друг друга.

«Ты — главная теледива страны уже много лет!» — написал Сергей.

Артист пожелал Кудрявцевой быть счастливой и не обращать внимания на обидчиков. Подписчики мужчины с удовольствием присоединились к поздравлениям именинницы, написав в комментариях под постом много теплых слов. 

Ранее сообщалось: известная артистка Елена Степаненко поделилась в социальной сети фотографией из личного архива.

ЕЧ

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