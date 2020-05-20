Елена Степаненко показала, как одевалась и красилась в молодости

Известная артистка Елена Степаненко поделилась в социальной сети фотографией из личного архива. Женщина показала снимок, на котором можно увидеть, как она выглядела и одевалась в молодости.
Степаненко запечатлена на фото в леопардовых лосинах и ярко-желтом джемпере. У нее короткие темные волосы, минимальный макияж глаз и яркая помада на губах. "Дерзко, загадочно, но, по-моему, вполне симпатично", – подписала кадр артистка.
Подписчики сделали Елене Степаненко множество комплиментов. Пользовательница с ником @katenok.profatik написала: "Да ну, по-моему очень даже стильненько. Шикарно выглядите". Фолловер @fann_milana_star отметила: "Елена Григорьевна какая же вы Красивая".
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