Елена Степаненко показала, как одевалась и красилась в молодости

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

20 мая 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Елена Степаненко, Maxim Burlak/Russian Look

Известная артистка Елена Степаненко поделилась в социальной сети фотографией из личного архива. Женщина показала снимок, на котором можно увидеть, как она выглядела и одевалась в молодости.

Степаненко запечатлена на фото в леопардовых лосинах и ярко-желтом джемпере. У нее короткие темные волосы, минимальный макияж глаз и яркая помада на губах. "Дерзко, загадочно, но, по-моему, вполне симпатично", – подписала кадр артистка.

Подписчики сделали Елене Степаненко множество комплиментов. Пользовательница с ником @katenok.profatik написала: "Да ну, по-моему очень даже стильненько. Шикарно выглядите". Фолловер @fann_milana_star отметила: "Елена Григорьевна какая же вы Красивая".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Шоу Ещё Не Вечер! (@esheneve4er) 19 Май 2020 в 7:18 PDT