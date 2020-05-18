Юлия Барановская показала в сети серию кадров с повзрослевшим 14-ти летним сыном

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18 мая 2020, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Барановская с детьми. Фото: Instagram baranovskaya_tv

Юлия Барановская часто показывает фотографии со своими наследниками. Вот и недавно знаменитость выставила серию кадров со старшим сыном.

На снимках мальчик позирует вместе со звездной мамой. Видно, как Артем повзрослел, и теперь подросток гораздо выше матери. Барановская не может поверить, как быстро вырос ребенок.

«Когда дети успели так вырасти? Мне то все еще 18», – написала знаменитость.

Фолловеры не остались в стороне и осыпали комплиментами Юлию и ее сына. Напомним, что помимо Артема, которому в этом году исполнится 15 лет, в семье Барановской подрастает 12-летняя Яна и семилетний Арсений.

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