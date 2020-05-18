Актриса Ангелина Стречина рассказала, пользовалась ли она цифровыми пропусками в период самоизоляции

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18 мая 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Ангелина Стречина. Фото: Instagram ffalsereflection

Известно, что в Москве на протяжении периода самоизоляции действует система цифровых пропусков для передвижения по городу. Ангелина Стречина рассказала, воспользовалась ли она данным документом.

Девушка призналась: она оформляла пропуск один раз, когда надо было съездить на другой конец города.

«А вообще, нахожусь рядом с домом. Мне хватает прогулок вокруг домов», - добавляет актриса.

Также Стречина рассказала, как она проводит время дома.

«В холодильник часто не заглядываю, а вот работать над собой стараюсь как можно больше. У нас сейчас настолько минимальная подвижность, что заниматься просто необходимо», - поделилась артистка.

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