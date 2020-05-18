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Милонов призвал наказать Башарова за избиение женщин

, 08:54 [ «Аргументы Недели» ]

Милонов призвал наказать Башарова за избиение женщин
Виталий Милонов. Фото: соцсети

Депутат Виталий Милонов заявил, что актер Марат Башаров должен ответить по всей строгости закона за то, что неоднократно поднимал руку на своих жен. Политик заявил, что артист, являясь публичной личностью, подает негативный пример другим людям.

«Он живет по принципу: я избиваю своих жен, а мне за это ничего не будет. Я такой великий. Конечно, это наглость. Сегодня он избивает одну жену, завтра другую, а послезавтра он, как один известный профессор, просто убьет свою подругу», - считает Милонов.

По словам депутата, актеру следует как минимум назначить общественные работы. Также он предложил попробовать повлиять на Башарова через мнение коллег и прекратить звать его на съёмки.

АБ

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