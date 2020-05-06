Российская писательница предложила лишить Башарова госпремии за бытовое насилие

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6 мая 2020, 09:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото:Марат Башаров, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известная писательница Мария Арбатова прокомментировала поведение Марата Башарова по отношению к своей бывшей жене Екатерине. Отмечается, что актер избивал экс-супругу и публично об этом рассказывал, сообщает kp.ru.

«Башаров в программе «Секрет на миллион» у Леры Кудрявцевой с отвратительным цинизмом рассказал, как бил своих жен. Раскаяния не было, я увидела очередную попытку показать, как он справедлив, искренен, когда он говорит, мол, «я раз врезал, много не бил», - высказала она.

Арбатова называет его слова – «пропагандой бытового насилия» и считает, что данная ситуация была «омерзительна». Она отметила, что подписала петицию о лишении Башарова государственной премии. Кроме того, писательница уверена, что у Екатерины Архаровой были все основания его засудить.

«Понятно, что если человека не наказали один раз, то будет второй, третий. Я за то, чтобы с Башаровым поступили так же, как с телеведущей Региной Тодоренко, которая лишилась статуса «Женщина года» и почти всех рекламных контрактов, - заключила она.