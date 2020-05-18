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Источник: сын актрисы Ирины Цывиной закатил громкую вечеринку вскоре после смерти матери

, 09:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Источник: сын актрисы Ирины Цывиной закатил громкую вечеринку вскоре после смерти матери
актриса Ирины Цывина, Natalia Shakhanova/Global Look Press

Источники сообщили, что сын знаменитой актрисы Ирины Цывиной, умершей 18 апреля 2019 года в возрасте 55 лет, закатил громкую вечеринку в честь своего дня рождения вскоре после смерти матери.

О странном поведении Евгения Благонравова рассказали в передаче "Ты не поверишь!" на НТВ подруги Цывиной.

Согласно некоторым данным, мужчина после кончины родительницы собирал средства на ее похороны и якобы смог получить около двух миллионов рублей. По словам приятельниц актрисы, часть денег пошла не по назначению. В частности, на могиле Ирины до сих пор нет памятника.

ЕТ

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