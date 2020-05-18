Источник: сын актрисы Ирины Цывиной закатил громкую вечеринку вскоре после смерти матери

Источники сообщили, что сын знаменитой актрисы Ирины Цывиной, умершей 18 апреля 2019 года в возрасте 55 лет, закатил громкую вечеринку в честь своего дня рождения вскоре после смерти матери.
О странном поведении Евгения Благонравова рассказали в передаче "Ты не поверишь!" на НТВ подруги Цывиной.
Согласно некоторым данным, мужчина после кончины родительницы собирал средства на ее похороны и якобы смог получить около двух миллионов рублей. По словам приятельниц актрисы, часть денег пошла не по назначению. В частности, на могиле Ирины до сих пор нет памятника.