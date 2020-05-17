Тина Канделаки: «В юности мне приходилось сушить волосы над плитой»

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17 мая 2020, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]

Тина Канделаки. Фото: соцсети

Телеведущая Тина Канделаки призналась, что ей «не очень повезло с волосами». По ее словам, в один из периодов жизни она боялась, что придется носить парик. Звезда рассказала, как вернула волосы к жизни.

Канделаки рассказала, что от природы у нее не плотные, но кудрявые волосы. «Седеть начали в 20 лет. В юности мне приходилось сушить волосы над плитой, потому что не было электричества — запах жженых волос я никогда не забуду. После двух беременностей выпадение было таким страшным, что я испугалась, что скоро меня ждет парик», - поделилась она. При этом знаменитость отметила, что, благодаря нескольким процедурам смогла восстановить здоровье волос.

Телеведущая порекомендовала всем, у кого наблюдаются схожие проблемы, обратиться к трихологу. Также нужно периодически очищать кожу головы при помощи специальных пилингов и не забывать о точечном массаже головы – не менее 5 минут в день. Не менее важно следить и за состоянием расчески. Ее нужно мыть раз в 7-10 дней. Кроме того, Канделаки посоветовала добавить в свой рацион больше белка, омега-3 и витаминов группы В.