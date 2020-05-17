О петиции с просьбой запретить Владимиру Соловьеву въезд в Европу телеведущий высказался коротко

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17 мая 2020, 21:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Alexander Chernykh/Russian Look

Более 200 тысяч человек поддержали петицию с призывом запретить телеведущему Владимиру Соловьёву въезд в Европу и США. Автор, священник-эмигрант отец Сергий (Sergios K-nidis), обращается к главе МВД Италии Лучане Ламорджезе.

Отец Сергий считает, что Соловьев усиливает военную риторику и оскорбляет россиян. "На деньги, полученные от пропаганды, купил две виллы возле озера Комо и хочет поселиться там", — говорится в петиции, которая появилась в Интернете осенью 2019 года.

"Вообще не интересно. То есть, вот, совсем", - отреагировал российский телеведущий .

Ранее Владимир Соловьев прокомментировал появление в Сети петиции в адрес Роскомнадзора с требованием отстранить ведущего от проведения политических телепередач и радиоэфиров.