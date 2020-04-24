Соловьев прокомментировал петицию о его удалении с теле- и радиоэфиров

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24 апреля 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ридус

Владимир Соловьев. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Pravda Komsomolskaya

Российский журналист Владимир Соловьев прокомментировал появление в Сети петиции в адрес Роскомнадзора с требованием отстранить ведущего от проведения политических телепередач и радиоэфиров.

Авторы считают, что журналист в своих программах «сеет дух розни и вражды», однобоко представляет информацию и нарушает профессиональную этику. В ответ на это Соловьев заявил, что спокойно относится к подобного рода обвинениям.

«Петиции, создающиеся на change.org – зарубежном ресурсе, где голосовать может кто угодно, в том числе и иностранные граждане, – не внушают никакого доверия. И потом, на телевидении принято голосовать кнопкой. Никто же не заставляет смотреть», - сказал он.