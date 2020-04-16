Соловьёв об угрозе уволить сотрудников: «Это наши внутренние приколы»

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16 апреля 2020, 22:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Царьград

В. Соловьёв, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал свои угрозы с обещанием уволить сотрудников. Журналист в прямом эфире на YouTube-канале «Соловьёв Live» накричал на подчинённых, которые помогают на съёмках.

Сотрудникам пригрозили увольнением из-за неопубликованного вовремя на экране твита спортивного комментатора Василия Уткина, с которым у Соловьёва возник конфликт.

«Это просто наши внутренние приколы», - так прокомментировал произошедшее Соловьёв и добавил, что эти сотрудники ему вообще не подчиняются, он нигде не является руководителем. Телеведущий заявил, что угрозы якобы были несерьёзны. Ещё Соловьёв сказал, что это у него с коллегами такая обычная манера общения для привлечения аудитории и внимания, и он хотел «подраскрутить» канал за счёт скандала.