Павел Прилучный сообщил о произошедшем с ним «адовом беспределе»

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17 мая 2020, 21:24 [ «Аргументы Недели» ]

Pravda Komsomolskaya/Russian Look, Павел Прилучный

Популярный актер Павел Прилучный поделился событием, которое его потрясло: вчера около его дома появились молодой человек в инвалидном кресле и девушка, которая уверяла, что является сестрой актера.

Их разлучили якобы в роддоме в США. По ее словам, раньше она переписывалась с Прилучным в соцсетях, поэтому решила приехать лично. При этом девушка беременна, вдобавок у нее рак мозга. Однако Павел уверяет, что не общался ранее с этими людьми и слышит их историю впервые в жизни. По его мнению, девушка, вероятнее всего, если и переписывалась, то с фейком. Поэтому Павел попросил своих подписчиков доверять только официальным страницам, назвав случившееся "адовым беспределом". "Смеяться над больными людьми очень нехорошо. Если это, конечно, были не мошенники", — высказался о случившемся актёр в Instagram.