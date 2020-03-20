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В сети заметили, как изменился внешне Прилучный после развода с Муцениеце

, 21:21 [ «Аргументы Недели» ]

В сети заметили, как изменился внешне Прилучный после развода с Муцениеце
Павел Прилучный, фото из соцсети

Поклонники актера Павла Прилучного заметили, как он изменился после развода с Агатой Муцениеце.
Их считали одной из самых красивых актерских пар. Некоторые фолловеры хотели бы, чтобы Павел помирился с Агатой.

Находясь на карантине, Прилучный придумал, как провести время. Он играет в компьютерные игры. Некоторые момент актер показал в сториз. Не секрет, что играми увлекаются многие мужчины. Подписчики Павла обратили внимание, как он стал выглядеть после развода и написали свои мнения:  «Как ребенок тут!», «Ты помолодел лет на 10!», «Выглядишь на 18!».
Действительно, на новом фото Прилучный гораздо моложе своего возраста. На снимке он запечатлен в образе актера из нового фильма о подвиге советского летчика.

 
 
 
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Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge)19 Мар 2020 в 10:38 PDT

«Так сказать, обнулился!» — ответил на замечания об изменении во внешности Павел Прилучный. Агата тоже выглядит сногсшибательно.  Особенно на фото с другом - коллегой.

 

 
 
 
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Публикация от Agata M (@agataagata)18 Мар 2020 в 8:47 PDT

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