В сети заметили, как изменился внешне Прилучный после развода с Муцениеце

Поклонники актера Павла Прилучного заметили, как он изменился после развода с Агатой Муцениеце.
Их считали одной из самых красивых актерских пар. Некоторые фолловеры хотели бы, чтобы Павел помирился с Агатой.
Находясь на карантине, Прилучный придумал, как провести время. Он играет в компьютерные игры. Некоторые момент актер показал в сториз. Не секрет, что играми увлекаются многие мужчины. Подписчики Павла обратили внимание, как он стал выглядеть после развода и написали свои мнения: «Как ребенок тут!», «Ты помолодел лет на 10!», «Выглядишь на 18!».
Действительно, на новом фото Прилучный гораздо моложе своего возраста. На снимке он запечатлен в образе актера из нового фильма о подвиге советского летчика.
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«Так сказать, обнулился!» — ответил на замечания об изменении во внешности Павел Прилучный. Агата тоже выглядит сногсшибательно. Особенно на фото с другом - коллегой.
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