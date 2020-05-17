Лоза оценил «Евровидение» в Интернете и выступление украинцев

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17 мая 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

Юрий Лоза, фото из соцсети

Российский музыкант Юрий Лоза остался доволен, как в этом году конкурс «Евровидение» прошел в Интернете, а участники международного конкурса из Украины артиста восхитили.

На самом деле «Евровидение-2020» отменили из-за коронавируса. Артисты приняли участие в музыкальном шоу «Европа зажигает свет». И это Лозу не напрягло. Ему понравилось, что всё прошло без зрителей, ложного пафоса и глупых шуток ведущих.

«Двадцать секунд на песню — вполне достаточно для одинаковых английских поделок, которые собирались исполнять представители почти сорока стран из сорока шести участниц», - считает музыкант.

Лоза особо оценил такие страны, как Сербия, Хорватия, Словения, Белоруссия, Италия, Франция, Испания, Португалия и, как ни странно, Украина, участники которых намеревались представить песни на своём языке. И еще ему понравилось, что «украинцы и обращение к Европе записали на ридной мове, резонно полагая, что у каждого уважающего себя государства должен найтись переводчик».

Эксперты определили место России на Евровидении – 2020. Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году пройдет в Роттердаме