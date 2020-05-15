Нюша показала подписчикам новые фотографии с модницей-дочкой

Дочка певицы Нюши Симба растет настоящей модницей. Недавно артистка показала фанатам фотографии, где ее наследница позирует в новом платье.
Звезда выставила в Instagram серию кадров. На них малышка запечатлена в белом наряде с листочками и повязкой на голове в цвет образу.
«Нашли в шкафу ненадёванное платье», - подписала снимки молодая мама.
Поклонники с удовольствием оставили теплые слова ребенку звездной родительницы.
«Какая красивая малышка», - написала пользователь Svetarynk.
«Лапуля! Детки-цветы жизни!», - поддержала Sergienko_2556.
«Маленькая модница! Вся в маму», - восхитилась Nyutender.
Ранее сообщалось: актриса Марина Федункив поделилась, чего ей больше всего не хватает в период самоизоляции.
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