Нюша показала подписчикам новые фотографии с модницей-дочкой

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15 мая 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]

Нюша с дочерью Симбой. Фото: instagram nyusha_nyusha

Дочка певицы Нюши Симба растет настоящей модницей. Недавно артистка показала фанатам фотографии, где ее наследница позирует в новом платье.

Звезда выставила в Instagram серию кадров. На них малышка запечатлена в белом наряде с листочками и повязкой на голове в цвет образу.

«Нашли в шкафу ненадёванное платье», - подписала снимки молодая мама.

Поклонники с удовольствием оставили теплые слова ребенку звездной родительницы.

«Какая красивая малышка», - написала пользователь Svetarynk.

«Лапуля! Детки-цветы жизни!», - поддержала Sergienko_2556.

«Маленькая модница! Вся в маму», - восхитилась Nyutender.

Ранее сообщалось: актриса Марина Федункив поделилась, чего ей больше всего не хватает в период самоизоляции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Нашли в шкафу ненадёванное платье????✨???? Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) 14 Май 2020 в 9:37 PDT