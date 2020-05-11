Знаменитые актрисы заступились за Меган Маркл, которую обвинили в попытке «сыграть в маму»

Всемирно известная актриса Эми Адамс и ее коллега Дженнифер Гарнер выразили поддержку жене британского принца Гарри, которую ранее подвергла жесткой критике американская писательница Эмили Гиффин.

По мнению Гиффин, ролик, в котором герцогиня Сассекская читает книгу своему сыну Арчи, является наигранным. Писательница убеждена, что Меган Маркл устроила шоу с участием ребенка, чтобы напомнить о себе.

Эми Адамс и Дженнифер Гарнер поблагодарили жену принца за вышеуказанное видео, которое было снято в помощь благотворительному фонду Save the Children. Актрисы назвали ролик "милым", обратили внимание на то, как нежно Меган разговаривает с Арчи и указали на то, что маленький мальчик растет очень сообразительным.