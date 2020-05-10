Собчак прокомментировала заявление США о победе в войне: «форменное свинство»

Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала в своём Telegram-канале заявление Белого дома, сделанное по случаю годовщины победы над Германией. При этом она считает, что реагировать на это - провинциально.
"Это, конечно, форменное свинство. Но с другой стороны, зацикливаться на том, что сказала о нас Америка, - в этом тоже есть провинциальность какая-то, что ли..." - написала Собчак.
Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД РФ, возмутилась заявлением администрации президента США Дональда Трампа и победе 8 мая 1945 года Соединенных Шатов и Великобритании над нацизмом.