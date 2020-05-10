Собчак прокомментировала заявление США о победе в войне: «форменное свинство»

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10 мая 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Собчак, фото из Facebook.com/kseniasobchak

Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала в своём Telegram-канале заявление Белого дома, сделанное по случаю годовщины победы над Германией. При этом она считает, что реагировать на это - провинциально.

"Это, конечно, форменное свинство. Но с другой стороны, зацикливаться на том, что сказала о нас Америка, - в этом тоже есть провинциальность какая-то, что ли..." - написала Собчак.

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД РФ, возмутилась заявлением администрации президента США Дональда Трампа и победе 8 мая 1945 года Соединенных Шатов и Великобритании над нацизмом.