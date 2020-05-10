Захарова возмутилась заявлением США о победе над нацизмом без упоминания СССР

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10 мая 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]

Мария Захарова, фото: twitter.com/MID_RF

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати в МИД РФ, возмутилась заявлением администрации президента США Дональда Трампа и победе 8 мая 1945 года Соединенных Шатов и Великобритании над нацизмом. Белый дом даже не упомянул Советский Союз.

Комментируя это заявления Белого дома, Захарова сравнила принятие двумя Президентами совместного заявления, посвящённого 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе. Владимир Путин и Дональд Трамп в нет подчёркивали роль "многих стран и народов, жертвенность миллионов солдат и гражданских в борьбе против нацистского режима".

Мария Захарова отметила, что "в российско-американском заявлении воспевался «Дух Эльбы» , в белодомовском твите - только американский".

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что в заявлении лидеров РФ и США говорится о примере объединения государств, вопреки противоречиям, а в твите администрации Трампа "из числа победителей исключены все, кроме двух".

"Называйте это как хотите: фальсификация, издевательство над здравым смыслом , переписывание истории. Но когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя «лидером свободного мира» и «защитником демократии», непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя", - заключила Мария Захарова.

Ранее заявление Белого дома возмутило сенатора Алексея Пушкова.