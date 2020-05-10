Ефремов пожаловался, что на самоизоляции не может пить «как раньше»

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10 мая 2020, 13:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: КоммерсантЪ

Михаил Ефремов. Фото: соцсети

Заслуженный артист России Михаил Ефремов признался, что на самоизоляции стал меньше употреблять алкоголя. Актер в период эпидемии коронавируса изолировался дома с детьми.

Ефремов рассказал, что до пандемии мог зайти после репетиции на час-полтора в бар, там выпить и вернуться домой, когда члены семьи уже легли спать. Из-за введенных ограничений он оказался лишен такой возможности. «Сейчас закрыты бары, пабы, а я не домашний алкоголик», - заявил актер. Он добавил, что периодически дочь разрешает ему «кое-что, но все равно это меньше, чем раньше».

Ранее заразившийся коронавирусам сатирик Трушкин рассказал о своем самочувствии.