Трушкин рассказал о самочувствии

Российский сатирик Анатолий Трушкин рассказал о своем самочувствии. Ранее стало известно, что юморист госпитализирован в одну из столичных больниц, врачи диагностировали у него коронавирус.
В настоящее время медики оценивают состояние 78-летнего Трушкина как тяжелое. При этом сам сатирик с оптимизмом смотрит в будущее и рассчитывает на скорое излечение. Он признается, что строго соблюдал самоизоляцию и выходил из дома лишь в магазин.
«Плохо, болит у меня сердце, и прямо после приема пищи или вырывает, или понос. Видимо, это через два-три дня после того, как мне перелили плазму. Должно пойти на улучшение, но пока плачусь. Пока дышу кислородом», - поделился юморист.