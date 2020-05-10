Трушкин рассказал о самочувствии

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10 мая 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Фото: pixabay.com

Российский сатирик Анатолий Трушкин рассказал о своем самочувствии. Ранее стало известно, что юморист госпитализирован в одну из столичных больниц, врачи диагностировали у него коронавирус.

В настоящее время медики оценивают состояние 78-летнего Трушкина как тяжелое. При этом сам сатирик с оптимизмом смотрит в будущее и рассчитывает на скорое излечение. Он признается, что строго соблюдал самоизоляцию и выходил из дома лишь в магазин.

«Плохо, болит у меня сердце, и прямо после приема пищи или вырывает, или понос. Видимо, это через два-три дня после того, как мне перелили плазму. Должно пойти на улучшение, но пока плачусь. Пока дышу кислородом», - поделился юморист.