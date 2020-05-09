Тимати предложил высказать американцам все, что россияне думают об «их победе»

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9 мая 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]

Тимати. Фото: соцсети

Рэпер Тимати возмутился поздравлением, которое появилось в Instagram-аккаунте Белого дома в честь Дня Победы. Американцы назвали победителями нацизма США и Великобританию, но ни слова не сказали про СССР.

«Все сделали вид, что этого не видели, но мы-то мимо не пройдем. Мое предложение очень простое: переходим на страницу Белого дома и оставляем свои мысли в комментариях», - сказал Тимати.

Сам рэпер уже оставил в комментариях саркастичное сообщение, где напомнил о блокадном Ленинграде, битвой под Сталинградом и водружении флага над Рейхстагом. Подписчики Тимати поддержали его идею.