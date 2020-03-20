Возлюбленная Тимати от лица своего сына поздравила падчерицу с днем рождения

В четверг, 19 марта, дочери Тимати исполнилось шесть лет. Возлюбленная рэпера, Анастасия Решетова, не осталась в стороне и также поздравила падчерицу с праздником.
Модель нарядила пятимесячного сына Ратмира в рубашку и брюки на подтяжках. Рядом с малышом была открытка с надписью «С днем рождения, сестренка».
Подписчики оценили трогательный снимок и оригинальный подход Решетовой к поздравлению. К слову, отметилась в публикации и мама именинницы, Алена Шишкова. Девушка оставила в комментариях смайлик с сердечком.
Ранее певица Юлия Савичева была вынуждена перенести концерты из-за плохого самочувствия. Оказывается, звезда сильно надорвала мышцы пресса, в итоге она сейчас страдает от сильных болей.
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