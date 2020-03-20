Возлюбленная Тимати от лица своего сына поздравила падчерицу с днем рождения

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20 марта 2020, 09:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram volkonskaya.reshetova

В четверг, 19 марта, дочери Тимати исполнилось шесть лет. Возлюбленная рэпера, Анастасия Решетова, не осталась в стороне и также поздравила падчерицу с праздником.

Модель нарядила пятимесячного сына Ратмира в рубашку и брюки на подтяжках. Рядом с малышом была открытка с надписью «С днем рождения, сестренка».

Подписчики оценили трогательный снимок и оригинальный подход Решетовой к поздравлению. К слову, отметилась в публикации и мама именинницы, Алена Шишкова. Девушка оставила в комментариях смайлик с сердечком.

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