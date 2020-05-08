Жигунову из-за долгов пришлось продать дачу

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8 мая 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Жигунов, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Сергей Жигунов, актер, режиссер продюсер, переживает не лучшие времена из-за долгов. Жигунова в последнее время стали чаще упоминать не в связи с появлением премьеры фильма или новой роли, а из-за развода с женой и новой возлюбленной, - сообщает kp.ru.

Жигунов развелся с Верой Новиковой. А его женщина Виктория Ворожбит сильно похожа на Анастасию Заворотнюк.

Дачу в поселке во Владимирской области за 60 километров от Москвы Сергей Жигунов приобрел, вернувшись к жене после завершившегося романа с Заворотнюк. Говорят, Новикова мечтала жить за городом, но в дом артиста в подмосковном Абрамцево, где Жигунов пожил с "прекрасной няней", законной супруге не хотелось. Тогда он и купил участок в заповедном лесу, рядом с озером. Дом выстроил шикарный.

В 2014 году Жигунов взял на съемки фильмов кредит в размере 38 млн рублей и не вернул вовремя. Он продал одну из московских квартир, но до сих пор должен банку 15 миллионов рублей. Дачу пришлось продать. Как полагают юристы, в ближайшее время ему грозит процедура банкротства.

Жигунов и Ворожбит, судя по фото в соцсетях, сейчас живут в деревне в Архангельской области.